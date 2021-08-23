При жестком столкновении трех автомобилей в Петрозаводске пострадал человек

В ГИБДД Карелии рассказали подробности аварии, которая произошла на пересечении улиц Чапаева и Ватутина в Петрозаводске.

В воскресенье, 22 августа, в 18.05 на перекрестке Чапаева и Ватутина в Петрозаводске 56-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia при движении на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с Audi под управлением 29-летнего водителя.

От удара Daewoo Nexia отбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с внедорожником Mitsubishi Pajero.

В результате ДТП 54-летний пассажир Daewoo Nexia получил травмы, который позднее самостоятельно обратился в лечебное учреждение.

Ранее было опубликовано видео ДТП.