Прибрежному парку в Петрозаводске вернут историческое название

Глава Петрозаводска поддержала идею возвращения исторического названия парку у набережной Онежского озера, сообщили в администрации города.

Ранее это предложение поддержали члены Комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры в границах Петрозаводского городского округа.

Глава карельской столицы Ирина Мирошник подписала постановление о возвращении Прибрежному парку исторического наименования - парк Победы. Данное решение также одобрила комиссия по наименованию улиц и парков, работающая при городской администрации.

Парк Победы был запроектирован в 1946 году на месте бывших жилых кварталов, разрушенных в годы Великой Отечественной войны. Поскольку наименования парков в советский период, в отличие от названий улиц, не утверждались решениями горисполкома, у парка появилось несколько "параллельных" названий, в числе которых – Прибрежный парк. В дальнейшем данное наименование вошло в официальные документы.