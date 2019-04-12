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Новости. Общество
17:20, 12 Апреля 2019
фото: мэрия Петрозаводска

Прибрежному парку в Петрозаводске вернут историческое название

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Глава Петрозаводска поддержала идею возвращения исторического названия парку у набережной Онежского озера, сообщили в администрации города.

Ранее это предложение поддержали члены Комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры в границах Петрозаводского городского округа.

Глава карельской столицы Ирина Мирошник подписала постановление о возвращении Прибрежному парку исторического наименования - парк Победы. Данное решение также одобрила комиссия по наименованию улиц и парков, работающая при городской администрации.

Парк Победы был запроектирован в 1946 году на месте бывших жилых кварталов, разрушенных в годы Великой Отечественной войны. Поскольку наименования парков в советский период, в отличие от названий улиц, не утверждались решениями горисполкома, у парка появилось несколько "параллельных" названий, в числе которых – Прибрежный парк. В дальнейшем данное наименование вошло в официальные документы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-04-12 17:28:28
Не сама додумалась. Всё идет из Москвы. Когда Мариинскую улицу и Круглую площадь вернете?
Мизантроп
2019-04-12 18:42:40
кир, И проспект Урицкого верните, гады!
Гость
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