Прибрежную зону Онежского озера в Петрозаводске планируют отдать под жилую застройку

Администрация Петрозаводска планирует строительство нового жилого района в бывшей промышленной зоне на берегу Онежского озера.

Это следует из подготовленного в мэрии проекта изменений в Генеральном плане Петрозаводска

Под застройку планируется передать территорию бывшего завода ДСК на прибрежной территории в районе пересечения Соломенского шоссе и улицы Заводской,

"Предлагается создание жилого комплекса, встроенного в массив рекреационной территории с отдельными включениями в нее социально-культурных объектов. По местоположению экологическому состоянию окружающей среды и ландшафтно-видовым качествам этой территории здесь может сформироваться комплекс жилья повышенной комфортности", - говорится в документе.

Что собираются разместить на самом берегу озера, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".