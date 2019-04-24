Прибрежную зону реки Неглинка в Петрозаводске очистят к концу 2019 года

Очистка прибрежной водоохранной зоны реки Неглинка в Петрозаводске должна завершиться к концу ноября 2019 года.

Такое условие содержится в проекте государственного контракта, предложенного подрядчику, который займется очисткой. В его задачу также входит очистка ливневых стоков. Стоимость контракта составила 1,2 млн рублей, пишут "Вести Карелии".

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