Прибыль карельских предприятий за год снизилась более чем в два раза

Почти половина предприятий Карелии работают в 2025 году в убыток. Карелиястат опубликовал новые тревожные данные о карельской экономике.

Месяц назад Карелиястат уже публиковал данные о сложном финансовом положении предприятий Карелии. Так, более 48% из них закончили первые 7 месяцев с убытком.

С тех пор ситуация лучше не стала. За январь–август 2025 года доля прибыльных организаций составила 51,9%, убыточных — все те же 48,1%. Важно: ведомство не учитывает в подсчетах субъекты малого предпринимательства, кредитные и государственные организации.

С января по август положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил более 16 млрд рублей. Сальдированный — значит, что берется вся прибыль всех прибыльных компаний и из нее вычитается весь убыток всех убыточных компаний. То есть если сложить прибыль всех компаний республики, то в конечном счете они сработали все же «в плюс».

В то же время вызывает тревогу сравнение с данными за тот же период 2024 года. Тогда (с января по август 2024 года) сальдированный финансовый результат составил 38 млрд 167,4 млн рублей. Иными словами, с января по август 2025 года итоговая прибыль компаний упала более чем в 2 раза (примерно на 58%). Это очень значительное снижение, которое указывает на серьезные изменения в экономике республики.

О проблемах у компаний говорит и суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская, задолженность по полученным займам и кредитам). Она составляет около 230 млрд рублей. При этом, по данным Карелиястата, задолженность по полученным кредитам банков и займам составила около 131 млрд рублей.

Добавим, что кредиторская задолженность на конец августа 2025 года превысила дебиторскую задолженность на 22 млрд 618 млн рублей или на 29,6%. В то же время превышение просроченной дебиторской задолженности над просроченной кредиторской задолженностью составило 879,3 млн рублей или 29,6%. Это означает, что компании должны другим (кредиторам) значительно больше, чем им должны (дебиторы). Это создает риски ликвидности. Однако, если посмотреть на просроченные долги, то картина обратная: компаниям не платят больше, чем не платят они. Это говорит о проблемах с взысканием долгов.

Главный вывод свежих данных Карелиястата — компании в сумме остаются прибыльными, но их совокупная прибыль в 2025 году значительно уменьшилась по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом почти половина компаний все равно работает в убыток, что вызывает серьезную тревогу.

