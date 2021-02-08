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Прибыльность компаний Карелии частично восстановилась к концу года

Новости. Экономика
11:32, 09 Февраля 2021
фото: pixabay
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Резкое падение прибыли компаний Карелии, наблюдавшееся в 2020 году, замедлилось к концу года.

Это следует из данных Карелиястата о финансовых результатах деятельности коммерческих компаний за исключением субъектов малого предпринимательства и кредитных учреждений.

По итогам 11 месяцев 2020 года чистая прибыль организаций составила составил 45,6 млрд рублей, что на 27% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Для сравнения, по итогам 9 месяцев падение составляло около 50%.

Ранее министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев объяснил, почему финансовые результаты карельских предприятий оказались хуже ожиданий.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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