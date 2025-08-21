Причал для круизных судов построит петербургский инвестор в поселке Салми в Карелии

Компания «Конт» вложит 150 млн рублей в строительство нового причала на берегу Ладожского озера в Карелии.

Об этом изданию «Ведомости Северо-Запад» сообщил директор компании Николай Кутузов. Инвестор планирует начать строительство в конце лета — начале осени 2026 года. Кутузов отметил, что ФБУ «Администрация «Волго-Балт» уже произвело промер глубин, в настоящее время инвестор ищет компанию, которая выполнит работы по геологии и затем проектирование. Возведение причала планируется осуществить за собственные средства компании, однако в случае изменения рыночной ситуации и удорожания строительных материалов инвестор готов запросить господдержку в виде льготной кредитной ставки.

Проект предполагает создание круизных маршрутов между Салми, ладожскими шхерами, Валаамом, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Напомним, что в 2018 г. на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) между властями Ленинградской, Новгородской областей и Республики Карелия, а также судоходной компанией ООО «Инфофлот» и инвестором ООО «Конт» было подписано соглашение о развитии причальной инфраструктуры по водному туристическому маршруту, условно повторяющему путь «Из варяг в греки».

«Конт» уже возвел шесть причалов в Ленобласти — в Старой Ладоге, Дубровке, Свирьстрое, Киришах, на острове Ореховый и у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда».

Добавим, что изначально для возведения нового причала в Карелии в рамках заключенного в 2018 г. соглашения рассматривалась Сортавала, но как рассказал изданию Кутузов, в настоящий момент этот проект «находится на стопе» из-за отсутствия моста для проезда автобусов от предполагаемого места причала до самой Сортавалы.

Кроме нового причала, который будет ориентирован на прием круизный судов и скоростного флота, в Салми планируется построить новый рекреационный комплекс. Поселок Салми, в котором будет построен новый причал, находится в составе Питкярантского района Карелии и расположен в устье реки Тулемайоки на северо-восточном берегу Ладожского озера.