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Новости. Происшествия
15:45, 10 Августа 2018

Причиной пожара в Успенской церкви мог стать поджог

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Глава ГУМЧС по Карелии Сергей Шугаев предположил, что Успенская церковь XVIII века в Кондопоге сгорела в результате поджога.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Сергей Александрович (Шугаев) предположил, что это поджог. Однако это пока не точно, на месте работают специалисты", — сказал представитель пресс-службы МЧС.

Как ранее сообщалось, здание церкви полностью уничтожено огнем. Сотрудники МВД Карелии начали проверку по факту пожара. На месте работают криминалисты следственного комитета.

Власти Карелии заявили, что готовы восстановить церковь.

Успенская церковь была построена в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России. Ее строительство было приурочено в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Высота ее составила 42 метра, что равняется высоте 12-ти этажного дома.

Успенская церковь является памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея.

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