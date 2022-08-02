Причины аварии, оставившей без света целый город в Карелии, пока не установлены

Ремонтные бригады проводят обследование линии электропередачи, чтобы установить причину аварии, которая оставила без света всю Костомукшу и комбинат «Карельский окатыш».

Об этом сообщили в министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.

«Линия, на которой произошло аварийное отключение, в настоящий момент обследуется. Аварийно-восстановительные работы будут произведены после обнаружения источника повреждения», — говорится в сообщении.

Авария в Костомукше произошла в минувшую субботу около шести часов вечера. Электроснабжение потребителей было восстановлено в 22:00, добавили в министерстве.