Следком России установит причины гибели ребёнка в утробе жительницы Кондопожского района

Глава Следкома России Александр Бастрыкин оценит действия врачей Республиканского перинатального центра им. Гуткина, по вине которых женщина, находившаяся на поздних сроках беременности, потеряла ребёнка.
Действия врачей Республиканского перинатального центра им. К. А. Гуткина, по вине которых жительница села Янишполе Кондопожского района потеряла ребёнка на 38-й неделе беременности, проверят в Следственном комитете Карелии.
— О ходе проверки по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи будет доложено председателю федерального ведомства Александру Бастрыкину, — добавили в СК региона.
Ранее стало известно, что жительница Карелии, находившаяся на поздних сроках беременности, потеряла ребёнка после отказа работников роддома в экстренной госпитализации. Несмотря на наличие показаний и ухудшение самочувствия, специалисты отправили женщину обратно домой, отметив, что свободных мест в учреждении нет. Через несколько часов плод перестал шевелиться и умер в утробе матери от недостатка кислорода. В результате происшествия была организована служебная проверка, а в отношении виновных должностных лиц применены пока что только дисциплинарные взыскания.