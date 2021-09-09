Реклама
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
10.09.2021 14:04
Кондопожский район по праву может называться одним из самых прогрессивных в республике (ВИДЕО)
09.09.2021 16:47
На выборах начался прием заявлений о голосовании на дому (ВИДЕО)
09.09.2021 14:42
Жители Олонецкого района устраивают уникальные праздники, чтобы познакомить гостей с карельской культурой (ВИДЕО)
09.09.2021 11:05
Настало время принимать решения в пользу места, которое мы называем домом (ВИДЕО)
09.09.2021 08:30
Участковые избирательные комиссии начали работу в Карелии
08.09.2021 22:23
Пьяного водителя пассажирского автобуса остановили в городе Карелии
Сегодня 13:22
Более 300 паспортов коллективного иммунитета выдано в Карелии
Сегодня 11:31
Мотоциклист перевернулся на трассе в Карелии
Сегодня 09:00

Почему стоит пополнить гардероб жакетом

Новости. Общество
14:00, 11 Сентября 2021

Новости партнеров

Жакетом принято называть разновидность женского пиджака.

Обычно его длина не опускается ниже талии, но есть и удлиненные варианты. Решение смело можно назвать практичным и универсальным. Жакет может стать эффектным дополнением для широкого спектра образов. Он всегда является удачным вариантом. Жакеты оптом по выгодной цене легко можно купить в интернете. Собственники торговых площадок могут быть уверены, что товар не залежится на полке. Главное, чтобы товар был качественным. Выбор фасонов поражает многообразием. Женщины любят жакеты и никогда не откажутся от них в рамках личных гардеробов. С актуальными предложениями рынка ознакомит ссылка https://trikotaj-style.ru.

Жакеты действительно могут отличаться между собой кардинально. Есть варианты с длинными или короткими рукавами, приталенные по фигуре или свободного кроя, легкие или выполненные из плотной ткани, украшенные карманами или без них.

Давайте выделим основные достоинства жакета, чтобы понять, почему большинству представительниц прекрасного пола сложно от него оказаться. Перечень следующий:

  • Универсальность. Жакет успешно можно сочетать и с классическими брюками, и с джинсами, и с юбкой;
  • Отменное качество. Современные изделия могут похвастаться надежностью и безопасностью сырья;
  • Решение уместно и в рамках повседневности, и на торжественное мероприятие. Главное, выбрать правильную модель;
  • Высокий порог долговечности. Если за вещью правильно ухаживать, то она будет радовать на протяжении многих лет;
  • Высокий порог устойчивости к износу. Жакеты зачастую способны эффективно противостоять воздействию извне, включая механическия повреждения. На их презентабельности не способны отразиться незначительные царапины или зацепы;
  • Практичность. Ухаживать за большей частью жакетов легко и просто. Они неприхотливы. Жакеты способны выдерживать многократную стирку. При этом важно соблюдать все рекомендации производителя;
  • Презентабельность. Жакеты всегда добавляют некоторую «изюминку». С их помощью можно преобразить практически любой образ;
  • Широкий выбор моделей. Найти вариант получится на любой вкус и различный бюджет.

В приоритете изделия из натуральных материалов, которые не способны вызвать аллергическую реакцию. При этом небольшое количество синтетики часто на пользу изделию.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
07.09.2021, 18:15
В Петрозаводске начинается отопительный сезон
07.09.2021, 06:40
В Карелии губернаторский канал покажет «боевик» про Парфенчикова (ВИДЕО 18+)
06.09.2021, 11:33
Глава Минстроя Карелии прокомментировал досрочное начало отопительного сезона
05.09.2021, 11:42
Жители Карелии требуют включить отопление
07.09.2021, 08:20
Гриб-мутант обнаружен в Карелии (ФОТО)

Чтиво

Сегодня 16:35
Без политики
«Карловцы» погорели на героине: 17 лет спустя
Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук 17 лет назад написала статью о том, как оказалась на скамье подсудимых знаменитая «карловская» банда.
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
07.09.2021 17:10
Деньги из камня 1
07.09.2021 08:57
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»