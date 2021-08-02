Причины посетить Карелию

Люди сегодня активно путешествуют.

Однако часто они ездят привычными маршрутами, выбирая раскрученные курорты. При этом они многое теряют. К примеру, туры в Карелию могут стать источником ярких эмоций и неиссякаемого позитива.

Карелия — это удивительный регион. Она поражает своими природными богатствами. Уникальных достопримечательностей и удивительных мест здесь множество. Карелия — это, прежде всего озёра, острова, водопады и реки, а также природные заповедники.

Прежде всего, приехать в Карелию стоит для того, чтобы увидеть Ладожское озеро - самое большое озеро в Европе. Это уникальный памятник природы, который поразит своими масштабами и естественной красотой. Полюбоваться водопадом Кивач также стоит. Это яркая природная достопримечательность, от которой захватывает дух. Его высота достигает 11 метров. Потоки здесь мощные. Колорита добавляют местные пейзажи, к которым сложно остаться равнодушным.

Северное сияние — это не менее веская причина приехать в Карелию. Это необыкновенная красота и чудо природы. Понятно, что в этом случае важно выбрать правильное время и правильное место.

Посетить столицу Карелии - Петрозаводск также будет интересно. Петрозаводск расположен на берегу Онежского озера. Его зеркальная гладь отражает небо. Обязательно стоит прогуляться по набережной, чтобы полюбоваться необычными скульптурами. Некоторые доставлены сюда из разных стран, другие созданы талантливыми мастерами. Здесь царит интернациональная атмосфера.

Не стоит проходить и мимо уникального «чуда света». Это церкви, созданные без единого гвоздя. Остров Кижи — это исторический комплекс под открытым небом. Желательно также посетить остров Валаам. Здесь находится Валаамский Спасо-Преображенского монастырь. Тандем красивой архитектуры и завораживающих природных пейзажей никого не оставит равнодушным. Соловецким островам также есть чем удивить туриста. Они являются архипелагом и собрали немало ярких исторических достопримечательностей.

Карелия — это также широкие возможности для активного и экстремального отдыха.