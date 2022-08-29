Причудливо сросшиеся грибы обнаружены в лесу Карелии (ФОТО)

В лесу обнаружены два гриба, которые выросли друг на друге.
В паблике «Сегежские Будни» опубликовано фото двух грибов, которые срослись. Автором фото является жительница Сегежи.
«Грибам в лесу тесно стало — растут друг на друге», — гласит текст поста.
Ранее сообщалось, что в карельских лесах люди собирают грибы целыми корзинами.
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