Причудливо сросшиеся грибы обнаружены в лесу Карелии (ФОТО)

В лесу обнаружены два гриба, которые выросли друг на друге.

В паблике «Сегежские Будни» опубликовано фото двух грибов, которые срослись. Автором фото является жительница Сегежи.

«Грибам в лесу тесно стало — растут друг на друге», — гласит текст поста.

Ранее сообщалось, что в карельских лесах люди собирают грибы целыми корзинами.