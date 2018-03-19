Придет ли в Карелию долгожданный инвестор?

Есть ли у Кондопоги шанс избежать судьбы Надвоиц, которые не смогли воспользоваться статусом особой экономической зоны?

В 2016 году в РК появилась первая территория опережающего социально-экономического развития "Надвоицы" в Сегежском районе. Власти ждали инвесторов, однако за исключением предприятия "Русский радиатор", которое было организовано компанией "РУСАЛ" на свободных площадях Надвоицкого алюминиевого завода, ни одного резидента так и не дождались, несмотря на особый режим налогообложения, льготы по страховым взносам и выплатам во внебюджетные фонды.

В конце 2017 года статус ТОСЭР получила Кондопога. Как утверждают в правительстве Карелии, уже восемь производственных предприятий готовы стать резидентами новой промышленной площадки. Есть ли у Кондопоги шанс избежать судьбы Надвоиц и реализовать свой инвестиционный потенциал?

Читайте ответ на этот вопрос в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".