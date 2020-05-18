Приехавший на пикник петрозаводчанин обокрал доверчивого сторожа турбазы

В полицию Прионежского района поступило заявление 60-летнего жителя, сообщили в МВД Карелии.

Неизвестный мужчина украл с карты пенсионера шесть тысяч рублей.

Житель Карелии работает сторожем на туристической базе, уже длительное время не работающей. В один из дней на территорию приехали двое мужчин, они попросили разрешения припарковать машину неподалеку и провести некоторое время вблизи – на пикнике.

Отдых затянулся, и приезжие остались ночевать в машине. Утром заявитель разбудил их и угостил кофе. Один из мужчин попросил у него телефон, чтобы вызвать такси. Пенсионер дал ему гаджет, и гость перевел на свою карту шесть тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 34-летний петрозаводчанин.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске администратор "обчистила" свой магазин.