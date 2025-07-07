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Прием заявлений на добычу бурого медведя начинается в Карелии

Новости. Природа
07:00, 08 Июля 2025
фото: © Margaret Strickland / Unsplash

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С 11 июля начинается приём заявлений на добычу бурого медведя.

Приём заявлений продлится до 17 июля включительно, уточнили в Минприроды Карелии. 

Каждый охотник может подать только одно заявление на один конкретный район (участок или группу участков). Для этого доступны несколько вариантов подачи заявки: через портал госуслуг, лично в министерстве, по почте заказным письмом, электронным письмом.

Определены лимиты на добычу бурого медведя в общедоступных охотничьих угодьях Карелии, информация размещена на сайте. Согласно спискам, больше всего лимит в Суоярвском, Медвежьегорском и Муезерском районах. Меньше — в Лахденпохском и Сортавальском районах.

Если количество заявлений превысит установленную квоту, 18 июля будет проведена жеребьёвка для распределения разрешений. Охота начнется 1 августа.

Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что медведицу с собакой в зубах заметили вблизи поселка в Карелии.

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