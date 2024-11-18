Прием заявок на стипендии для одаренных детей стартовал в Карелии

Конкурсная комиссия будет учитывать достижения школьников, которые они заработали в период с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года.

Минобразования и спорта Карелии ежегодно в декабре присуждает стипендии детям «За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности».



Традиционно в конкурсе представлены номинации:

«Интеллектуальная и научно-техническая деятельность»,

«Художественно-творческая деятельность»,

«Спортивная деятельность», «Социально значимая и общественная деятельность».



Выдвинуть кандидата на получение стипендии могут государственные и частные школы, а также районные и городские администрации по предложениям муниципальных школ и детских общественных объединений.



Получить подробную информацию по участию в конкурсе можно у директоров школ, администраций районов или в Ресурсном центре развития дополнительного образования по телефону (8142) 77-47-24.