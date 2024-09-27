Прием жителей по вопросам ЗАГС в Калевальском районе не будет осуществляться более двух недель

Прием будет приостановлен с 3 по 21 октября.

В паблике администрации Калевальского района сообщили, что с 3 по 21 октября 2024 года прием граждан по вопросам ЗАГС осуществляться не будет.



В настоящее время для государственной регистрации актов гражданского состояния и получения повторных документов граждане имеют право обращаться в любой орган ЗАГС по своему желанию

— написали в источнике.



Жители могут обратиться в Межрайонный отдел ЗАГС № 2 (участок в г. Костомукша), телефон для справок: +7(81459)7-47-02, а также в отдел ЗАГС Кемского района в Кеми, телефон для справок: +7 (81458) 2-01-80.

Контакты органов ЗАГС Карелии размещены здесь.