Приемники в Финляндии из-за жары переключились на радиостанции северных российских регионов

Эксперт объяснил, что конкретно стало причиной сбоя в радиовещании.

В среду, 16 июля, жители юго-восточных регионов Финляндии услышали российское радио, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Yle.

Приемники ловили радиостанции «Монте-Карло», «Мир», Like FM и другие. В Лаппеенранте, недалеко от границы с Россией, автомобильный радиоприемник транслировал целых восемь российских радиостанций.

Был пойман сигнал даже из находящегося в 150 километрах от финской границы Санкт-Петербурга, в то время как в обычных условиях радиостанции можно услышать только на расстоянии нескольких десятков километров от радиомачты.

Менеджер сетевой компании Digita Яни Саари объяснил, что возможность слышать радиостанции на большом расстоянии обусловлена жаркой погодой.

– В атмосфере образовались слои с разной температурой, в которых радиосигналы могут распространяться на сотни километров, — уточнил эксперт.