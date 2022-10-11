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Приглашаем на виртуальную экскурсию по новому объекту от «СФК»

Новости. Общество
10:00, 02 Ноября 2022
фото: © ООО «СФК»

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Посмотрите: каким уютным будем жилой комплекс «Новая жизнь»

Приглашаем вас отправиться на виртуальную экскурсию по жилому комплексу «Новая жизнь» от «СФК». Это 4-этажный дом на пересечении двух микрорайонов: Перевалки и Центра.

Удобная локация позволяет получить максимум преимуществ от обоих районов. С одной стороны — это тихий и спокойный двор, детские сады и школы в пешей доступности, с другой — быстрый доступ ко всей инфраструктуре на проспекте Ленина: рестораны, магазины, места отдыха, спортивные клубы.

К тому же в ноябре ваша выгода на покупку квартир — до 700 000 руб.

Где ещё вы сможете найти на стройках Петрозаводска малоэтажный дом, закрытую благоустроенную территорию, большую парковку, квартиры с террасами, — и все это в расширенном Центре? Одним словом, если вы в поиске квартиры, то обязательно оцените новый проект.

Подробная информация об объекте и бесплатное бронирование по телефону: 8 (8142) 44-55-55

 

Застройщик АО «Специализированный застройщик «Строительное предприятие N 1» ИНН 1001001619 ОГРН 1021000540604 Г. Петрозаводск, улица Мурманская, 26а. 

Реклама / ИНН100101001 / ООО «СФК»

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