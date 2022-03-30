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Приглядывать за туристами в Карелии будут специально обученные местные жители

Новости. Общество
15:32, 25 Апреля 2022
фото: © depositphotos.com

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В Карелии началось обучение общественных контролеров из числа местных жителей, которые будут следить за поведением туристов в заказнике «Кижский», расположенном в Медвежьегорском районе вблизи острова Кижи.

Об этом сообщили в региональном Управлению по туризму.

Обучение первой группы общественных контролеров из числа жителей деревень Кижской волости провели специалисты национального парка «Водлозерский» совместно с коллегами из Дирекции особо охраняемых природных территорий и Центра развития социального туризма. Летом обучение пройдут жители материковой части Заонежья.

«Основная задача общественных инспекторов будет заключаться не столько в контрольных функциях, сколько в разъяснительной работе с местными жителями и туристами, практической помощи самостоятельным путешественникам в организации безопасного отдыха на территории заказника, в том числе в выборе мест разрешенных стоянок, для которых сейчас определено 4 места на островах Кижских шхер. Те нарушения, которые выявят общественные инспекторы, помогут нам определить проблемные места, которые требуют особого внимания и контроля. Уверен, что активное участие местных жителей Заонежья позволит минимизировать риски от „дикого“ туризма, поможет в развитии безопасных туристских маршрутов и инфраструктуры», — цитирует Управление слова заместителя директора нацпарка «Водлозерский» Филиппа Учуваткина.

Общественные инспекторы примут участие в совместных рейдах со специалистами парка, обустройстве и маркировке мест туристических стоянок на островах Кижских шхер, а затем приступят к самостоятельной работе.

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