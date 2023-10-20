Пригород Петрозаводска завалило снегом

Снежный эффект огромного озера проявился в Прионежском районе.

Поселок Деревянка в Прионежском районе Карелии сегодня утром, 21 октября, буквально завалило снегом. Удивительные фото были выложены в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

Судя по фотографиям, в поселке — настоящая зима. Причем в комментариях отмечают, что снежно стало уже вчера, 20 октября.

Снег выпал и в других районах Прионежского района. В паблике заметили, что 20 октября именно в этом направлении шли облака, образовавшиеся над Онежским озером.

Вероятно, в данном случае сработал «снежный эффект озера», когда над большими водоемами образуются кучево-дождевые облака, осадки из которых затем выпадают узкой полосой на одно из побережий озера.



Татьяна Сиренко