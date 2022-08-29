Пригородные автобусы поменяли свои маршруты из-за размытия моста под Петрозаводском

Автовокзал столицы Карелии предупредил пассажиров об изменении маршрутов в движении автобусов на станцию Деревянка.

По сообщению автовокзала, в связи с размытием моста в селе Деревянное вносятся изменения в следующие маршруты движения автобусов № 121 «Петрозаводск–ст. Деревянка», № 121/114 «Петрозаводск–ст. Деревянка–дачи 31 км», № 602У «Петрозаводск–Ладва-Ветка через Ужесельгу».

Движение по маршрутам 121 и 121/114 будет осуществляться до села Деревянное. Движение по маршруту 602У временно приостановлено, сообщается в официальном паблике автовокзала.

Ранее сообщалось, вышедшая из берегов река в районе Деревянкского сельского поселения разрушила мост на дороге к дачному кооперативу, и его жители не могут выехать.