Пригородные автобусы в Карелии перейдут на зимнее расписание

Автовокзал переходит на осенне-зимний период работы и вводит обновленные пригородное и междугородное расписания.

С 1 ноября вводится зимнее пригородное расписание автовокзала Петрозаводска. Оно опубликовано в паблике предприятия.

«Обращаем ваше внимание, что в данное расписание могут быть внесены изменения!», — предупреждает ГУП РК «Карелавтотранс».