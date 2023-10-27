Пригородные автобусы в Карелии перейдут на зимнее расписание

Автовокзал переходит на осенне-зимний период работы и вводит обновленные пригородное и междугородное расписания.
С 1 ноября вводится зимнее пригородное расписание автовокзала Петрозаводска. Оно опубликовано в паблике предприятия.
«Обращаем ваше внимание, что в данное расписание могут быть внесены изменения!», — предупреждает ГУП РК «Карелавтотранс».
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