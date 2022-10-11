Пригородные автобусы в Карелии перейдут на зимнее расписание

Автовокзал Петрозаводска опубликовал зимнее пригородное расписание.
С 1 ноября вводится зимнее пригородное расписание автовокзала Петрозаводска. Оно опубликовано на сайте предприятия.
«Обращаем ваше внимание, что в данное расписание могут быть внесены изменения!», — предупреждает автовокзал.
Ранее в Минтрансе Карелии объяснили отмену рейсов на автовокзале Петрозаводска болезнью водителей.
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