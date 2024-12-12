Пригородные поезда из Пяозера до Лоухи отменят до 1 апреля 2025 года

Об этом сообщили в Минтрансе Карелии.

Пригородные поезда № 6623 «Пяозеро — Лоухи» и № 6624 «Лоухи — Пяозеро» отменят с 24 декабря 2024 года по 1 апреля 2025 года. Об этом сообщили в паблике Минтранс Республики Карелия.

По информации ведомства, в этот период проведут ремонтные работы на участке Октябрьской железной дороги, которая задействована в пригородном сообщении по маршруту «Лоухи — Пяозеро». Соответствующее уведомление пришло от «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

Чтобы сократить сроки проведения ремонтных работ, министерство направило обращение в адрес руководства Октябрьской железной дороги. Актуальную информацию об изменениях в курсировании пригородного поезда на указанном маршруте будут публиковать на информационных ресурсах Минтранса Карелии.



