Пригородные поезда временно отменили на юге Карелии

Из-за работ на железной дороге в Питкярантском районе временно отменили некоторые пригородные поезда, сообщили в Минтрансе Карелии.

В начале следующей недели, 19 и 20 июня, по причине ремонта земляного полотна на перегоне Ляскеля-Леппясилта отменили пригородные поезда Питкяранта - Сортавала и Сортавала - Питкяранта.



Об этом говорится в сообщении Минтранса Карелии.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что машины по Шуйскому мосту по выходным пустят по обеим полосам из-за огромных пробок.



Реверсивное движение ремонтники сохранят с понедельника по пятницу.