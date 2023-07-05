Приговор экс-спикеру горсовета Петрозаводска Боднарчуку обжалуют в кассационном суде

Защитники экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука готовятся обжаловать вынесенный ему суровый приговор в Третьем кассационном суде в Санкт-Петербурге.

Трое адвокатов Геннадия Боднарчука, за получение взяток и превышение должностных полномочий получившего 14,5 лет колонии строгого режима и 100 миллионов рублей штрафа, готовят кассационную жалобу в Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.



адвокат Михаил Ямчитский

В настоящее время Геннадия Боднарчука защищают три адвоката: петрозаводчане Михаил Ямчитский, Артем Черкасов и Игорь Кустов из Иркутска. Нашему изданию Артем Черкасов подтвердил намерение защиты обжаловать вступивший в законную силу приговор их доверителю Геннадию Боднарчуку в Третьем кассационном суде в Санкт-Петербурге.



адвокат Артем Черкасов

Как ранее мы сообщали, 29 декабря прошлого года судья петрозаводского городского суда Елена Голяева признала Геннадия Боднарчука виновным в получении двух взяток: от его заместителя в Петросовете и близкого друга Валерия Матвеева и известного бизнесмена Леонида Белуги, а также в превышении должностных полномочий.

Признал ли Боднарчук свою вину и что он заявил в Верховном суде Карелии, читайте в «Московском комсомольце в Карелии».