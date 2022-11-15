Приговор экс-замначальника Президентского кадетского училища, обвиняемому в насилии над курсантами, вступил в силу

Петрозаводский городской суд 21 ноября оставил в силе обвинительный приговор мирового суда карельской столицы бывшему заместителю начальника по воспитательной работе Президентского кадетского училища Александру Шарафутдинову, признанному виновным в насилии к воспитанникам.

В понедельник, 21 ноября, судья петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов – и это подтвердили в суде, оставил в силе обвинительный приговор судьи мирового суда карельской столицы Светланы Егоровой экс-замначальника Президентского кадетского училища Александру Шарафутдинову. Как мы ранее сообщали, он был признан виновным в физическом насилии к воспитанникам и оштрафован на 20 тысяч рублей.

Напомним, что Александр Шарафутдинов обвинялся по ст.156 УК РФ: «Неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником или другим работником в образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

По версии следствия, которое провел военный следователь Максим Андреев, полковник в отставке, 57-летний Александр Шарафутдинов применял к кадетам физическое насилие. Как сообщалось ранее, установленные следствием случаи произошли весной 2018 года. Об этом стало известно благодаря жалобе, поступившей в Министерство обороны России, которое является учредителем училища. Проверка продолжалась больше года. В мае 2019 года Шарафутдинов уволился с должности по состоянию здоровья и вышел на пенсию. После этого в марте 2021 года мировой судья Петрозаводска Елена Шкловер в закрытом заседании оправдала Шарафутдинова.

Однако после подачи прокуратурой апелляционного представления в Петрозаводский городской суд, судья Александр Мерков отменил оправдательный приговор. Дело снова ушло в мировой суд, где его рассматривала другая судья Светлана Егорова.

На этот раз Шарафутдинов был признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Но от наказания его освободили в связи с истечением двухлетнего срока давности уголовного преследования.

С этим приговором не согласились как сам осужденный Шарафутдинов, так и его адвокат Игорь Перов. Кроме того, решение суда не устроило законных представителей троих кадетов, признанных потерпевшими. Они снова подали апелляционные жалобы в городской суд Петрозаводска, в которых просили оправдать Шарафутдинова.

Сам Александр Шарафутдинов вину не признает.