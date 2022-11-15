Реклама
Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15

Приговор экс-замначальника Президентского кадетского училища, обвиняемому в насилии над курсантами, вступил в силу

Новости. Общество
06:40, 22 Ноября 2022
фото: © PETRPKU.MIL.RU

Новости партнеров

Петрозаводский городской суд 21 ноября оставил в силе обвинительный приговор мирового суда карельской столицы бывшему заместителю начальника по воспитательной работе Президентского кадетского училища Александру Шарафутдинову, признанному виновным в насилии к воспитанникам.

В понедельник, 21 ноября, судья петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов – и это подтвердили в суде, оставил в силе обвинительный приговор судьи мирового суда карельской столицы Светланы Егоровой экс-замначальника Президентского кадетского училища Александру Шарафутдинову. Как мы ранее сообщали, он был признан виновным в физическом насилии к воспитанникам и оштрафован на 20 тысяч рублей.

Напомним, что Александр Шарафутдинов обвинялся по ст.156 УК РФ: «Неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником или другим работником в образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

По версии следствия, которое провел военный следователь Максим Андреев, полковник в отставке, 57-летний Александр Шарафутдинов применял к кадетам физическое насилие. Как сообщалось ранее, установленные следствием случаи произошли весной 2018 года. Об этом стало известно благодаря жалобе, поступившей в Министерство обороны России, которое является учредителем училища. Проверка продолжалась больше года. В мае 2019 года Шарафутдинов уволился с должности по состоянию здоровья и вышел на пенсию. После этого в марте 2021 года мировой судья Петрозаводска Елена Шкловер в закрытом заседании оправдала Шарафутдинова.

Однако после подачи прокуратурой апелляционного представления в Петрозаводский городской суд, судья Александр Мерков отменил оправдательный приговор. Дело снова ушло в мировой суд, где его рассматривала другая судья Светлана Егорова.

На этот раз Шарафутдинов был признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Но от наказания его освободили в связи с истечением двухлетнего срока давности уголовного преследования.

С этим приговором не согласились как сам осужденный Шарафутдинов, так и его адвокат Игорь Перов. Кроме того, решение суда не устроило законных представителей троих кадетов, признанных потерпевшими. Они снова подали апелляционные жалобы в городской суд Петрозаводска, в которых просили оправдать Шарафутдинова.

Сам Александр Шарафутдинов вину не признает.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2022, 06:40
Взрывчатку в подошве ботинок главы Минтранса Карелии Сергея Щебекина в аэропорту не обнаружили
21.11.2022, 16:32
Военком Петрозаводска о призыве: «Родители почему-то сразу резко забывают, где находятся их сыновья»
19.11.2022, 18:40
В Минсельхоз Карелии нагрянул спецназ «Гром»
21.11.2022, 16:12
Осенний призыв 2022: бегство от повесток и амнезия родителей
17.11.2022, 16:39
Подозреваемым в убийстве сотрудника МЧС Карелии оказался рецидивист
18.11.2022, 07:25
Подозреваемый в убийстве спасателя в Карелии уехал на его машине

Чтиво

14.11.2022 15:09
Без политики
Клиника «Кивач» стала победителем премии правительства России в области качества
Распоряжение о награде подписал председатель правительства России Михаил Мишустин
«Стать звездой в Петрозаводске невозможно»
11.11.2022 13:16
В Петрозаводске откроется первая частная поликлиника
03.11.2022 16:27
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.