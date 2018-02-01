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Новости. Криминал
15:36, 01 Февраля 2018

Приговор Нелидову огласят 2 марта

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В городском суде Петрозаводска завершилось рассмотрение дела о взятках экс-директора музея "Кижи" Андрея Нелидова.

Сегодня в Городском суде Петрозаводска завершились прения по делу экс-директора музея "Кижи" Андрея Нелидова. Нелидов произнес последнее слово.

Судья Дмитрий Хромых сообщил, что дело сложное, требует много времени, поэтому приговор будет оглашен 2 марта в 10 утра.

Как утверждает гособвинение, Нелидов при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял бизнес-леди Татьяне Астратенок возможность торговать на острове Кижи.

Адвокаты Нелидова Дмитрий Ильин и Алексей Соловьев заявили в прениях, что доводы государственного обвинения "противоречивы и непоследовательны" и попросили оправдать Нелидова по ч.6 ст.290 УК РФ в связи с отсутствием состава преступления. Защитник Ивана Романова Александр Яковлев в прениях также попросил оправдательного приговора.

Гособвинение требует назначить Нелидову 9 лет лишения свободы в колонии строго режима и штраф в 55 млн рублей, а его советнику Романову - 8 лет колонии и штраф в 27,5 млн рублей. С учетом того, что Романов осужден на 20 лет за педофилию, она попросила с учетом сложения наказаний проговорить экс-советника Нелидова к 23 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы.

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