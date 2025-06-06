Приговор в отношении экс-врача Республиканской больницы оставили прежним

Верховный суд Карелии рассмотрел апелляцию по делу 44-летней Людмилы Балашовой, бывшего диетврача Республиканской больницы имени Баранова.

Обвинение доказало, что с 2015 по 2022 год медик ежемесячно получала взятки от компании «Диетгрупп». За эти деньги она должна была закрывать глаза на нарушения в питании пациентов, включая замену продуктов на более дешевые. Общая сумма взяток превысила 1,2 млн рублей.

12 декабря 2024 года Петрозаводский городской суд приговорил Балашову к 8 годам колонии общего режима, штрафу 3,6 млн рублей и запрету заниматься врачебной деятельностью 3 года.

Верховный суд оставил приговор без изменений, но уточнил порядок зачета срока содержания под стражей (1 день за 1,5) и конфисковал в доход государства 1,22 млн рублей. Балашову направят в колонию за пределами Карелии, так как в республике нет женских исправительных учреждений. Приговор можно обжаловать в кассации, но делать это ей придется уже из колонии.

Напомним, ранее Кассационный суд в Санкт-Петербурге оставил в силе приговор карельскому фермеру Ираиде Шалак.