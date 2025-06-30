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Приговор в отношении фермера из Карелии Ираиды Шалак оставили прежним

Новости. Криминал
17:20, 04 Июля 2025
фото: © Минсельхоз РК

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Кассационный суд в Санкт-Петербурге оставил в силе приговор карельскому фермеру Ираиде Шалак.

3 июля Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге рассмотрел дело фермера Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц, в особо крупном размере. Как сообщило издание «Фактор» суд оставил в силе обвинительный приговор петрозаводского суда и апелляционное определение Верховного суда РК.

Адвокат фермера Михаил Шогин рассказал, что суд в Санкт-Петербурге, встал на сторону карельских судей. 

Напомним, в октябре прошлого года Петрозаводский городской суд признал фермера Ираиду Шалак виновной в мошенничестве с грантами.По версии следствия, в 2015–2019 гг. Шалак похитила бюджетные денежные средства в особо крупном размере, выделенные в качестве грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в Карелит и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров. Фермеру было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно. Ираида Шалак обжаловала решение. В январе этого года Верховный суд Карелии заменил наказание в виде лишения свободы условно на шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Михаил Шогин намерен и дальше бороться за Ираиду Шалак. Он планирует обратиться за помощью в Верховный суд России в Москву.

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