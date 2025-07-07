Приговоренные к пожизненным срокам за убийства в Деревянном прокомментировали приговор

Максим Бочкарев и Игорь Софронов выразили свое отношение к приговору Верховного суда Карелии.

Оба сегодня, 8 июля, получили пожизненные сроки за резню, которую устроили в ночь на 1 августа 2023 года. В ту ночь погибли шесть человек. Позднее была найдена седьмая жертва.

Из зала суда их выводили отдельно друг от друга. 40-летний житель Деревянного Максим Бочкарев с ухмылкой на лице произнес: «Справедливость хромает». 39-летний Игорь Софонов сказал журналистам, что согласен с решением суда и добавил «Заслуженно».

Напомним, оба получили пожизненные сроки, третий участник Александр Дмитриев приговорен к 19 годам. Преступники убили шестерых человек в двух домах, а потом пытались скрыть следы преступления и подожгли два дома. Позже выяснилось, что за десять дней до этого они совершили насильственные действия в отношении другой жительницы села и убили ее. Тело женщины нашли 3 августа 2023 года.

Позже выяснилось, что все трое ранее были судимы. А Софронов даже служил в зоне СВО в составе одного из подразделений, составленных из заключенных.