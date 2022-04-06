По местной экономике ударило удорожание транспортных расходов и прекращение поставок российского сырья.

Приграничные регионы Финляндии более других пострадали от санкций в отношении России. Как пишет Yle, по местной экономике ударило удорожание транспортных расходов и прекращение поставок российского сырья.

Из России в Финляндию прежде ввозили древесину, химикаты и удобрения. В числе пострадавших и финские морские порты.