По местной экономике ударило удорожание транспортных расходов и прекращение поставок российского сырья.
Приграничные регионы Финляндии более других пострадали от санкций в отношении России. Как пишет Yle, по местной экономике ударило удорожание транспортных расходов и прекращение поставок российского сырья.
Из России в Финляндию прежде ввозили древесину, химикаты и удобрения. В числе пострадавших и финские морские порты.
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