Приграничный статус Карелии в условиях санкций дает основания для преференций региону, заявил Патрушев

Западные санкции, планируемое вступление Финляндии в НАТО и сворачивание международных программ сотрудничества потребует усиления мер господдержки приграничных территорий, в том числе, Карелии.

Эти темы обсуждалась во время совещания, которое провел в правительстве республики секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Особое внимание в сегодняшних геополитических условиях, в первую очередь в связи с принятыми решениями о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции и сворачиванием приграничного сотрудничества европейских стран с нашей страной, следует уделить социально-экономическому развитию приграничных и арктических районов Республики», — сказал секретарь Совбеза.

Об итогах визита Патрушева читайте в статье «Столицы на Онего».