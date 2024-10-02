«Приходите в гости, ванную примите!»: жительница поселка Надвоицы пожаловалась на ржавую воду

Ни ванную принять, ни чай заварить.

Ржавая вода течет из кранов жителей поселка Надвоицы в Сегежском районе. Информацию об этом сообщили в паблике Надвоицы online.

«Ждали горячую водичку… Марина Леонидовна, приходите в гости, ванную примите!!!», — написала возмущенная местная жительница.

Судя по фото, вода не пригодна даже для хозяйственных нужд.

Ранее на ржавую воду из-под крана пожаловались жители Сегежи.