«Приходите в гости, ванную примите!»: жительница поселка Надвоицы пожаловалась на ржавую воду

Ни ванную принять, ни чай заварить.
Ржавая вода течет из кранов жителей поселка Надвоицы в Сегежском районе. Информацию об этом сообщили в паблике Надвоицы online.
«Ждали горячую водичку… Марина Леонидовна, приходите в гости, ванную примите!!!», — написала возмущенная местная жительница.
Судя по фото, вода не пригодна даже для хозяйственных нужд.
Ранее на ржавую воду из-под крана пожаловались жители Сегежи.
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