Прихожане собрали деньги на икону для храма в райцентре Карелии

Новая икона Архангела Гавриила украсила Храм Рождества Христова в Суоярви.

На иконостасе в Храме Рождества Христова в Суоярви появилась новая икона Архангела Гавриила. Она была написана на пожертвования, собранные прихожанами. Икона размещена на северных вратах, именуемых также дьяконскими дверями. Об этом сообщили в паблике храма.

«Архангел Гавриил был избран Господом для того, чтобы благовестить Деве Марии, а с Нею и всем людям великую радость о Воплощении Сына Божия. Поэтому на следующий день после Благовещения, прославив Пречистую Деву, мы благодарим Господа и почитаем Его посланника Архангела Гавриила, послужившего таинству нашего спасения», — пишут в паблике.