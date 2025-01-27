Приятель похоронил надежду жителя Карелии, надеявшегося на то, что тот одумается

Житель Кондопоги несколько дней ждал, когда приятель вернет ему его же телефон.

В полицию Кондопоги с заявлением о краже обратился местный житель. Горожанин сообщил, что знакомый украл у него мобильный телефон.

Как выяснилось, мужчины вместе распивали спиртное. Приятель попросил у кондопожанина мобильный, чтобы позвонить, однако обратно его не вернул. Несколько дней потерпевший ждал и надеялся, что тот одумается, но этого не произошло.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение 40-летнего подозреваемого. Он выдал похищенный телефон и признался, что пользовался им.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.