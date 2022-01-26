В приюте для животных попросили жителей Карелии не выбрасывать хлеб

В Суоярви местный приют просит оставлять излишки хлеба — они идут на корм для животных.

Суоярвский приют для животных «Забытые животные» обратился к неравнодушным с просьбой о помощи. Жителей просят не выбрасывать излишки хлеба. Об этом говорится в паблике местной газеты «Суоярвский вестник»

«Приют для животных „Забытые животные“ просит жителей района не выбрасывать излишки хлеба. Сухарики мы добавляем в кашу собакам. Оставить их можно в магазине „Зоосад“ на открытом рынке или привезти в приют. Если нет возможности доставить, позвоните по телефону 8-953-525-58-16, мы заберем», — говорится в обращении.

Напомним, в декабре школьники из Костомукши победили в конкурсе и отдали выигранные деньги на поддержку животных, оказавшихся в беде.