Прикоснуться к легенде: главный трофей Чемпионата Континентальной хоккейной лиги начинает тур по Северо-Западу с Карелии

Петрозаводск 11 февраля станет первой остановкой в большом путешествии главного трофея Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубка Гагарина — по регионам Северо-Запада.

«Ростелеком» в рамках сотрудничества с КХЛ организует тур легендарной спортивной награды и дает возможность всем желающим увидеть символ побед прославленных российских спортсменов. Информационный партнер проекта — издательский дом «Коммерсантъ», информационный партнер в Карелии — информационное агентство «Республика».

Андрей Маниев, директор Карельского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы очень гордимся тем, что поклонники хоккея именно в Петрозаводске смогут первыми на Северо-Западе увидеть главный трофей Чемпионата КХЛ вживую, сфотографироваться с ним и почувствовать себя частью большой спортивной истории. Это событие — не просто встреча с символом хоккейной славы, но и шанс окунуться в атмосферу хоккейных баталий, вспомнить яркие моменты сезонов КХЛ и зарядиться эмоциями перед новыми победами».Кроме экспонирования Кубка «Ростелеком» подготовил карельским любителям хоккея встречу с олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным обладателем Кубка Гагарина — Сергеем Андроновым. Выдающийся хоккеист проведет серию мастер-классов для юных спортсменов на арене спортивного комплекса «Луми», после чего у всех желающих будет возможность пообщаться с легендарным нападающим, задать ему вопросы, сфотографироваться и получить автограф. Памятное фото можно будет сделать и с главным трофеем Чемпионата КХЛ.



Кроме того, у всех пришедших на праздник спорта любителей хоккея будет возможность принять участие в квизах и получить сувениры.



Спортивный комплекс «Луми» примет Кубок Гагарина у себя с 13 до 16 часов. Торжественное открытие состоится в 13.00, автограф-сессия Сергея Андронова пройдет с 15 до 16 часов.

С 18 до 21 часа увидеть кубок можно будет в ТРК «ЛОТОС PLAZA» (зона свободной библиотеки). Здесь же с 18.00 до 19.30 все желающие смогут получить фото на память и автограф прославленного хоккеиста.



После Карелии Кубок отправится в Великий Новгород. Далее — в Архангельскую область, где он задержится дольше, чем в других регионах. Увидеть его смогут не только поклонники хоккея в столице Поморья, но и в Северодвинске. Затем трофей предстоит встречать вологодским болельщикам. Завершится масштабное путешествие в Республике Коми.



«Ростелеком» и КХЛ объединяют многолетние партнерские отношения: ровно 10 лет федеральный провайдер обеспечивает высокоскоростные каналы связи для трансляции матчей, что позволяет болельщикам всей страны следить за игрой любимых команд.



Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги, названный в честь первого космонавта Земли. Впервые его вручили победителю финальной серии плей-офф — казанскому «Ак Барсу» — в День космонавтики, 12 апреля 2009 года. Кубок сделан из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина в скафандре и летящая комета, с другой стороны изображен хоккеист. По кругу он украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей.