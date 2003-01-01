«Приладожье» открылось на берегу Онего

Калитки, лохикейто и другие блюда из нежнейшей рыбы из Ладожского озера теперь можно попробовать и в Петрозаводске.

Карельская кухня, самобытная и тесно связанная с природой, всегда привлекала внимание любителей гастрономического туризма. Ее основу исторически составляют дары озер и лесов – рыба, дичь, ягоды и грибы. Особое место в этом ряду занимает карельская форель. Эта рыба славится своим нежным вкусом и по праву считается одним из главных гастрономических символов республики. Именно поэтому форелеводство занимает значительную часть экономики региона.

Многие форелеводы последнее время выбирают экологичный путь развития своих производств и отдают предпочтение глубокой переработке своей продукции. Они предлагают покупателям не просто охлажденную и копченую рыбу, а уже готовое блюда и сервис. Именно на основе таких принципов и была создана сеть общественного питания на основе собственного производства форелевой фермы «Приладожье».

Этот путь начался не с ресторанных залов, а с собственного форелевого хозяйства в деревне Рауталахти на берегу Ладожского озера. Компания, основанная Андреем Коледой, сделала ставку на полный цикл производства: от выращивания мальков до переработки и приготовления готовой продукции. Такой подход позволил обеспечить постоянный контроль качества на всех этапах и предложить покупателю действительно свежий и натуральный продукт.

Следующим шагом стало открытие кафе в стиле северный модерн на самой ферме. Оно за несколько лет стало гастрономической достопримечательностью региона, куда жители Карелии и туристы едут за лохикейто из свежей рыбы с икрой и калитками. Потом с той же концепцией были открыты бистро и ресторан в городе Сортавала. Теперь популярные блюда «Приладожья» — а это как классика, так и новое прочтение карельской кухни — могут отведать и жители столицы нашей республики Петрозаводска.

Новое бистро расположилось в самом центре города на улице Андрова, 4, что делает его удобным для посещения в любое время дня. Отдельный плюс — красивый вид за окнами, которые выходят на перекресток улиц Андропова и Свердлова.

