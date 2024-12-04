«Прилетел отдохнуть»: в мегаполисе по соседству с Карелией заметили редкого гостя

В сети опубликовали фотографии редкой птицы, прилетевшей в Санкт-Петербург.

На Елагином острове Санкт-Петербурга жители встретили редкого пернатого гостя — чирка-свистунка. Это самая маленькая речная утка России.

Как рассказал Павел Глазков, автор блога «Каждой твари по паре», селезень чирка-свистунка выделяется своей яркой внешностью: красно-коричневая голова с зеленой полосой через глаз делает его особенно привлекательным. Свое название утка получила благодаря звонкому свисту, который издает во время брачного периода.

«Крайне редко эта утка встречается и в Петербурге, а наш красавец, скорее всего, залетел на Елагин остров ненадолго — чтобы отдохнуть по дороге на юг», — предположил Павел Глазков.