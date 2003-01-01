«Приложилась подбородком об асфальт»: на Зареке женщина упала в открытый люк

Жительница карельской столицы чудом осталась цела после падения в незакрытый люк.

Возле дома № 14 по улице Перттунена в Петрозаводске женщина упала в незакрытый люк. Об этом сама пострадавшая сообщила в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

— Имела неосторожность провалиться ногой в этот люк. Каким чудом не сломала себе ничего, до сих пор не понимаю! Подбородком тоже неплохо приложилась об асфальт, — написала она.

В пресс-службе администрации города «Столице на Онего» рассказали, что профильные специалисты уже выехали на осмотр территории, где произошёл инцидент.

— Этот участок будет как минимум огорожен, — уточнили в мэрии.

Там также отметили, что указанный люк принадлежит крупному провайдеру цифровых услуг, поэтому его ремонтом займутся сотрудники курирующей компании.

