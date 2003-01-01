Прима-балерина Музыкального театра Карелии Юки Окоти получила разрешение на проживание в России

Артистка из Японии рассказала, как относится к Петрозаводску и почему осталась здесь жить.
Японская балерина Юки Окоти, занимающая должность примы-балерины в Музыкальном театре Карелии, получила разрешение на временное проживание в России, сообщила официальный представитель федерального МВД Ирина Волк в своём телеграм-канале. До этого артистка 12 лет служила искусству на основании визы.
— Юки Окоти приехала в Россию после окончания Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа и стала работать в классическом театре Петрозаводска. Благодаря таланту и упорному труду девушка завоевала признание зрителей. Ей стали доверять главные партии во всемирно известных балетах — «Лебедином озере», «Дон Кихоте», «Жизели», «Щелкунчике», — рассказала генерал-майор полиции.
Как отмечают на сайте Музыкального театра, за время своей карьеры Юки Окоти стала лауреатом первой премии XXIII Международного конкурса танца Città di Spoleto (Италия), а также лауреатом Высшей театральной премии Республики Карелия «Онежская маска».
— Я живу в Петрозаводске и чувствую себя здесь, как дома. Конечно, захотелось РВП (разрешение на временное проживание — прим. ред.). Теперь у меня есть семья здесь, — добавила артистка.