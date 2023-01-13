«Пример настоящего мужества»: Глава Карелии поздравил ветерана Василия Репникова с 97-летием

Легендарному Василию Петровичу Репникову, ветерану Великой Отечественной войны, сегодня исполнилось 97 лет.

Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети.

«Горжусь, что знаком с ним лично. Это человек незаурядной энергии и стойкости. Несмотря на почтенный возраст, находит силы для встреч с молодежью и ветеранами. Еще буквально несколько лет назад проводил уроки Мужества для школьников. Рассказывал ребятам о подвигах своих боевых товарищей. О том, какие испытания выпали на долю целого поколения», - пишет Артур Парфенчиков.

Глава республики напомнил, что Василий Петрович убежал на фронт в 14 лет и прошел всю войну. Он участвовал в прорыве блокады Ленинграда, сражался в составе Волховского, Степного, 1-го Украинского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов и был несколько раз ранен.

«После войны вернулся в Петрозаводск. Много лет возглавлял Совет ветеранов 71-й Краснознаменной Торуньской стрелковой дивизии. Сегодня из этой дивизии он остался один..., - рассказал руководитель республики. - Дорогой Василий Петрович! Для всех нас вы – пример настоящего мужества. Сердечно поздравляю с днем рождения, желаю здоровья и еще раз здоровья! Пусть каждый день будет наполнен вниманием родных и близких».