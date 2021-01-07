Примитивная мошенническая уловка для пенсионеров оставила без денег молодого жителя Петрозаводска

Жертвой самой распространенной схемы телефонных мошенников, о которой неоднократно предупреждала полиция, стал молодой житель Петрозаводска - его обманули на 660 тыс. рублей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Карелии.

В Отдел полиции № 2 по Петрозаводску обратился 23-летний местный житель. Он рассказал, что в преддверии Нового года ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что неизвестные якобы пытаются изменить номер телефона, прикреплённый к его банковской карте, и оформить на него кредит в размере 660 тыс. рублей.

Мошенник предложил жертве "предотвратить противоправные действия". Для этого нужно было сделать следующее: взять на себя долговые обязательства, затем обналичить полученные деньги и перевести их на несколько "безопасных" счетов. Таким образом, по словам злоумышленника, можно "аннулировать заём". Кроме того, звонивший пообещал, что за предоставленные неудобства ему выплатят компенсацию.

Молодой человек сделал всё, что ему сказали. Когда деньги были переведены, он позвонил на горячую линию банка, чей "сотрудник" ему якобы звонил. Он хотел узнать, погашена ли задолженность, и когда получит обещаную компенсацию. В банке ему объяснили, что он попался на уловку мошенников.