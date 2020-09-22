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"Примитивные тюремные оградки": жители Петрозаводска возмущены ремонтом Советского моста (ФОТО)

Новости. Общество
08:05, 23 Сентября 2020
фото: Наталья Леванович / ВК
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В столице Карелии горожане недовольны тем, что красивое ограждение моста меняют на неприглядную решетку.

В Петрозаводске начался ремонт Советского моста. Внешний вид объекта не понравился горожанам, поскольку рабочие избавились от изящных старинных ограждений и поменяли их на новые, которые кажутся неприглядными. Об этом в соцсети сообщила Наталья Леванович.

"Про это просто невозможно молчать! Сегодня меняют ограждение на Советском мосту! Историческую ценность меняют на примитивную тюремную оградку! Кто те люди, которые подписывают бумаги и разрешения! Они же явные враги нашего города, иначе этого не понять!", - написала Наталья Леванович.

Автор поста разместила фото, сделанные до и после ремонта.

Ранее сообщалось, что на Лесном проспекте в Петрозаводске восстанавливают швы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Анастасия
2020-09-23 09:46:45
Было красиво, тогда нужна была красота,нынче на неё наплевать, лишь бы откат был побольше, да и металл предыдущий можно в скупку сдать.....или как?
Театральный критик
2020-09-23 08:32:32
Либерастня жаждала избавиться от всего совецкого. Получайте. Жрите полной ложкой. Поделом вам, клоуны.
Os
2020-09-23 08:09:31
Раньше и дореволюции, и в советское время Советский мост считался главным в городе и парадным. Поэтому и чугунное ограждение делали, и украшательства.
Гость
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