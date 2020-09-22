"Примитивные тюремные оградки": жители Петрозаводска возмущены ремонтом Советского моста (ФОТО)

В столице Карелии горожане недовольны тем, что красивое ограждение моста меняют на неприглядную решетку.

В Петрозаводске начался ремонт Советского моста. Внешний вид объекта не понравился горожанам, поскольку рабочие избавились от изящных старинных ограждений и поменяли их на новые, которые кажутся неприглядными. Об этом в соцсети сообщила Наталья Леванович.

"Про это просто невозможно молчать! Сегодня меняют ограждение на Советском мосту! Историческую ценность меняют на примитивную тюремную оградку! Кто те люди, которые подписывают бумаги и разрешения! Они же явные враги нашего города, иначе этого не понять!", - написала Наталья Леванович.

Автор поста разместила фото, сделанные до и после ремонта.

Ранее сообщалось, что на Лесном проспекте в Петрозаводске восстанавливают швы.