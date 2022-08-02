Принадлежавший барону бывший винокуренный завод в Карелии признали памятником архитектуры

Управление по охране объектов культурного наследия Карелии включило в реестр памятников архитектуры задние бывшего винокуренного завода, построенного в 19 веке бароном Фредериксом.

Соответствующий приказ подписан руководителем управления.

С начала 20 века в этом здании был жилой дом. В приказе Управления говорится, что в здании сохранились старинные декоративные элементы и планировка, представляющие историческую ценность.