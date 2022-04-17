«Принимаются абсолютно». В Минкультуры России поддержали предложение главы Карелии о приоритетной поддержке музеев приграничных регионов

Инициатива главы республики касается учета особого статуса музеев в приграничных областях, чтобы они могли рассчитывать на федеральную финансовую поддержку в рамках нацпроекта «Культура».

На проходящих сегодня в Петрозаводске мониторинговых мероприятиях Министерства культуры Российской Федерации специалисты музейного дела обсуждают актуальные вопросы развития российских музеев и новое направление национального проекта «Культура» — поддержка муниципальных музеев.

— Республика Карелия успешно включилась в процесс, — сообщила Статс-секретарь — Заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова на пленарном заседании. Что касается заявок, поданных на 2023 год, то здесь Карелия, сформировавшая девять заявок на ремонты и оснащение музеев, находится в лидерах наряду с Тверской, Саратовской, Курской, Мурманской областями, Ненецким АО. Сумма финансирования, выделяемая федеральным бюджетом на 2023 год, — 750 млн рублей, что почти в два раза превышает сумму, выделенную на модернизацию музеев в этом году. Также 750 млн рублей предполагается выделить на развитие музеев и в 2024 году. Решение о выделении средств будет принято в Министерстве культуры России по результатам рассмотрения заявок.

При этом решающее значение для одобрения заявок будет иметь в первую очередь то, какое внимание учреждения будут уделять созданию современного экспозиционного пространства, привлекательного для гостей. Второе важное направление, которое нужно предусмотреть музеям, — фондовое оборудование для хранения музейных предметов. Все это согласуется с теми задачами, которые Президент России Владимир Путин поставил в своем послании Федеральному собранию прошлого года. Артур Парфенчиков поблагодарил Министерство культуры России в лице Аллы Маниловой за поддержку музеев Карелии и высказал предложение при рассмотрении заявок особое внимание обратить на музеи, расположенные на приграничных территориях — не только в Карелии, но и в других регионах России.

— Принимаются абсолютно, — прокомментировала Алла Манилова. — Нам однозначно нужно это сделать. Сегодня мы просто обязаны об этом думать. Спасибо за идею.

Напомним, что в Карелии благодаря федеральному финансированию в 2022 году будут обновлены четыре муниципальных музея — в Олонце, Беломорске, Кеми и п. Куркиёки. Всего на эти цели направлены около 25 млн рублей, все работы завершатся до конца этого года.