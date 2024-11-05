«Принимать работы будем строго»: Колыхматова рассказала о благоустройстве Соломенского шоссе

Подрядчик должен устранить разрытия и ямы в течение двух недель.

Горожане пожаловались на состояние Соломенского шоссе после строительных работ в микрорайоне Талоярви. Глава карельской столицы Инна Колыхматова написала, что разрытия и ямы устраняет подрядчик. Завершить работы планируют в течение двух недель.

«Дорога важна, поскольку связывает с Центром большой район. Принимать работы будем строго — пока качество не будет соответствовать ГОСТу. Для более тщательного контроля привлечем специализированные организации, чтобы они изучили керны и проанализировали состав нового покрытия», — заявила глава города.

По словам Инны Колыхматовой, благоустройство дороги затянулось, потому что проводили коммуникации и восстанавливать асфальт стали только во второй половине октября.

Ранее глава карельской столицы сообщила о том, что в городе начали сносить заброшки.